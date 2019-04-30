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Bülent Turan'dan Çolpan Işın Taner 'çocuk tacizi' paylaşımına tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kendini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, Küçükçekmece'de 5 yaşında bir çocuğun cinsel tacize uğraması olayına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

Sinan Uslu   | 30.04.2019
Bülent Turan'dan Çolpan Işın Taner 'çocuk tacizi' paylaşımına tepki

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kendini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, Küçükçekmece'de 5 yaşında bir çocuğun cinsel tacize uğraması olayına ilişkin paylaşımına tepki göstererek, "Sahip olunan bir ideolojinin insanı bu kadar körleştireceğini, bu kadar çirkinleştireceğini, bu kadar köleleştireceğini tahmin edemezdik." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Taner'in, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bunu yaşamış olması daha iyidir." paylaşımına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Turan, "Kendisini 'yaşam koçu' olarak tanıtan bir kadının, istismara uğrayan bir kızımız için sosyal medyada yaptığı çirkin paylaşım, nasıl bir zihniyetin ürünüdür, anlamış değiliz. Çocuklarımız bizim en masumlarımız, en önemli servetimiz." diye konuştu.

Taner'in yorumunu "insanlık dışı" olarak nitelendiren Turan, şunları kaydetti:

"(Çolpan Işın Taner) Dünyadan bihaber bir yavrunun ailesi AK Parti'li ise ileride kendisi de AK Parti'li olacaksa o müessif hadiseyi yaşamasını daha iyi görüyor. Bu bir parti meselesi değildir. Bu, karşısında birlik olunması gereken çok tehlikeli bir durumdur. Sahip olunan bir ideolojinin insanı bu kadar körleştireceğini, bu kadar çirkinleştireceğini, bu kadar köleleştireceğini tahmin edemezdik. Bu zihniyeti, modernliğin ve çağdaşlığın neresine koyacaklar?

CHP'ye övgüler, AK Parti'ye hakaretler yağdıran Çolpan Işın Taner isimli şahsın bu rezaleti, CHP medyası tarafından ne yazık ki görmezden gelindi. Vicdanları yaralayan, insanlığımızdan utandıran, kin ve nefret dolu bu ifadeler için hukuki sürecin bir an önce başlatılmasını temenni ediyoruz."

"O çocuğun elleri senin iki yakanda"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 4 yaşında çocuğun tacize uğraması olayını siyasi malzeme konusu yapan ve kendini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in paylaşımına ilişkin, "O çocuğun elleri senin iki yakanda. Mahşerde ondan helallik almadan kurtulamayacaksın." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in cinsel istismar olayıyla ilgili sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Usta, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlahi ve adalet kelimelerini ağzına almayı hak etmeyen cani bir kafa. Bir çocuğun acısından kendine yaşam hakkı çıkaran Çolpan Işın Taner. O çocuğun elleri senin iki yakanda. Mahşerde ondan helallik almadan kurtulamayacaksın."

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