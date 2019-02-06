'Bu yıpratma girişimleri avukatların yürüttüğü sorunların çözümüne zarar verebilecektir'

Rize Barosu Başkanı Peçe, "Bu yıpratma girişimleri, sadece toplumsal barışı zedelemekle kalmayacak, biz avukatların yıllardır mücadelesini yürüttüğümüz sorunlarımızın çözümüne de zarar verebilecektir" dedi.

RİZE



Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Rize ziyaretindeki açıklamalarına gösterilen tepkilere ilişkin, "Yargı reformunun mesleğimizi doğrudan ilgilendiren konularında önemli ilerlemelerin arifesinde bulunduğumuz şu günlerde, bu yıpratma girişimleri sadece toplumsal barışı zedelemekle kalmayacak, biz avukatların yıllardır mücadelesini yürüttüğümüz sorunlarımızın çözümüne de zarar verebilecektir." ifadesini kullandı.

Peçe, yaptığı yazılı açıklamada, Feyzioğlu'nun geçen hafta kendilerinin davetiyle kente çalışma ziyaretinde bulunduğunu, ziyarete Ordu, Trabzon, Giresun, Gümüşhane-Bayburt, Erzurum, Erzincan Baro başkanları ile Rize'deki avukatların katıldığını belirtti.

Feyzioğlu'nun aynı zamanda, seçimler öncesinde demokrasinin, toplumsal barışın, siyasi üslup ve davranışların önemini vurgulamak için Rize'deki siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret ettiğini bildiren Peçe, şöyle devam etti:

"Siyasi parti ziyaretlerimizde, parti yöneticilerinden talebimiz, seçimlere giden Türkiye'de hepimizin, özellikle avukatların karşı karşıya olduğu toplumsal şiddetin körüklenmemesi ve toplumun kutuplaşmasının önlenmesi için karşılıklı diyalog kapılarının her zaman açık tutulması olmuştur. Bu ziyaretlerde hiçbir siyasi parti söylemi söz konusu edilmemiştir. Tam aksine terör örgütlerinin Türkiye'yi bölme, parçalama, halkımızı birbirine düşürme çabaları karşısında, hangi siyasi düşünceden olursak olalım birbirimizle iletişim içinde bulunmamızın milli birlik ve beraberlik açısından önemine dikkat çekilmiştir."

Son derece faydalı ve önemli ziyaretlerin bazı gruplarca çarpıtılarak polemik konusu yapılmasının doğru olmadığını vurgulayan Peçe, şunları kaydetti:

"Fırsat bu fırsattır anlayışıyla TBB ve Metin Feyzioğlu'nun yıpratma girişimlerine konu edilmesi son derece yakışıksızdır. Yargı reformunun mesleğimizi doğrudan ilgilendiren konularında önemli ilerlemelerin arifesinde bulunduğumuz şu günlerde, bu yıpratma girişimleri sadece toplumsal barışı zedelemekle kalmayacak, biz avukatların yıllardır mücadelesini yürüttüğümüz sorunlarımızın çözümüne de zarar verebilecektir. Tüm meslektaşlarımızı bu grupların girişimlerine karşı sağduyulu davranmaya davet ediyoruz."

Muhabir: Muhittin Sandıkçı