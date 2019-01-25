Brezilyalı yolcunun vücudandan bir kilogram uyuşturucu çıktı

İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Ocak'ta, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Brezilya uyruklu A.D.S.L (40) isimli kadın yolcu, vücudunda uyuşturucu olabileceği şüphesiyle takibe alındı.
Terminalde durdurulan şüpheli, inceleme için hastaneye götürüldü. Hastanedeki kontrollerde, A.D.S.L'nin 900 gram esrar bulunan 115 kapsülü yuttuğu tespit edildi.
Vücudundaki uyuşturucular çıkarılan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Muhabir: İzzet Taşkıran