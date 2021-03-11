Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Gökçeada-Kabatepe hattında da 4 seferin iptal edildiği daha önce duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.