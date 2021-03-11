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Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Burak Akay   | 11.03.2021
Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Gökçeada-Kabatepe hattında da 4 seferin iptal edildiği daha önce duyurulmuştu.

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