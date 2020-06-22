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Bozankaya'nın elektrikli otobüs projelerinin Karsan'a devrine izin

Rekabet Kurulu, Bozankaya'nın ürün gamındaki 10,5-25 metre arasındaki elektrikli otobüslere ilişkin teknoloji ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının Karsan'a devredilmesi işlemine izin verdi.

Göksel Yıldırım   | 22.06.2020
Bozankaya'nın elektrikli otobüs projelerinin Karsan'a devrine izin

Ankara

Bozankaya'nın ürün gamında yer alan elektrikli otobüslere ilişkin teknoloji ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının Karsan'a devredilmesi işlemine Rekabet Kurulundan izin çıktı.

Kurulun birleşme ve devralmalar hakkındaki kararları Rekabet Kurumunun sitesinden yayımlandı.

Buna göre, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ (Karsan) ile Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat AŞ (Bozankaya) arasında imzalanan Teknoloji Transferi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devrine İlişkin Sözleşme ile Bozankaya'nın ürün gamında yer alan 10,5-25 metre arasındaki elektrikli otobüslere ilişkin teknoloji (bazı unsurları hariç olmak üzere) ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının (marka hakları hariç olmak üzere) Karsan'a devredilmesi işlemine izin verildi.

Öte yandan, İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Intralot Iberia Holdings SAU tarafından devralınması işlemi de kurulca uygun bulundu.

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