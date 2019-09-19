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Botları batan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında botları batan 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

Ömer Çakıcı,Hakan Mehmet Şahin   | 19.09.2019
Botları batan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Edirne

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'a ilerleyen ve içerisinde 39 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot su almaya başladı. 

Düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti.

Botları batan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında kurtarıldı. 

Enez Limanı'ndan karaya çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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