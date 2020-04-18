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31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Boşanmış ebeveynler çocukları için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti istiyor

Boşandıkları eşleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması bahane edilerek çocuklarını görmeleri engellenen ebeveynler, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

Ferdi Türkten   | 18.04.2020
Boşanmış ebeveynler çocukları için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti istiyor

Ankara

Boşanmış ebeveynler, çocuk tesliminin sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti sebepleri arasına alınmasını istedi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, boşanmış ebeveynlerin çocuklarını görmelerinde sorun oluşturuyor.

Velayeti elinde bulunduran bazı ebeveynler, 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlamasını ve hafta sonları büyükşehirlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını bahane ederek çocukları diğer ebeveyne teslim etmiyor.

Muafiyet talep edildi

Bu durumdan muzdarip, çocuklarını haftalardır göremeyen anne-babalar, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Başvurularda, İçişleri Bakanlığının, fırıncılar, su tedarikçileri, basın mensupları gibi belli hizmetleri gerçekleştirenlerin yanı sıra otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi özel gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçilerini de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tuttuğu hatırlatıldı.

Buna benzer muafiyetin, çocuklarını kanunen sadece hafta sonları görecek olan ebeveynlere de tanınması talep edildi.

Açıklamada, Kamu Denetçiliği Kurumunun "Çocuk Tesliminde Hak İhlalleri ve Yoksulluk Nafakasına İlişkin" özel rapor yayımladığı, çocuk teslimi hususunda aldığı birçok şikayetle ilgili tavsiye kararı verdiği anımsatılarak, bu başvuruları da inceleyeceği ve sorunun çözülmesi için ilgili idareye tavsiyede bulunacağı bildirildi.


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