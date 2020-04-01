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Borsa İstanbul Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek

Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 01.04.2020
Borsa İstanbul Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek

İstanbul

Borsa İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na Borsa İstanbul Grubu olarak 5 milyon TL destek olma kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"BizBizeYeterizTürkiyem" ve "Borsaİstanbul" etiketlerinin kullanıldığı paylaşımda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve Takasbank'ın resmi Twitter hesaplarına yer verildi.

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