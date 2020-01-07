Euro
6.66
Dolar
5.96
BIST 100
112,764.60
Altın
1,567.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin'in Erdemli ilçesinde toprak kayması nedeniyle yıkılan barakadaki bir kişi hayatını kaybetti
logo
Türkiye

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,06 artışla 112.594,00 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 07.01.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.181,30 puan ve yüzde 1,06 değer kazancıyla 112.594,00 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,48 ve holding endeksi yüzde 1,06 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 2,00 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün 112.500 desteğinin kırılmasının ardından etkisini artıran satışlarla düşüşü ivme kazanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2 azalışla 111.412,70 puandan tamamladı.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya piyasaları ile bugüne de taşındı.

Analistler, uluslararası piyasada 70 doların üzerinden 68,6'dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemenin devam etmesi durumunda yurt içi piyasalarda iyimserliğin güçlenebileceğini bildirdi.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler ile jeopolitik riskler konusundaki gelişmelerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 ve 110.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konvansiyonel ABD paramiliter İran’a karşı
Latin Amerika'da başkaldırı, kamplaşma ve darbeler yılı: 2019
ABD-İran çatışması arasında Irak Kürtlerini ne bekliyor?
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsalar 2019'da rekora doymadı

Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu

Borsada hedef 150 bin

Borsada hedef 150 bin
TVF Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a yükseltti

TVF Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a yükseltti
Borsa çarşamba günü kapalı olacak

Borsa çarşamba günü kapalı olacak