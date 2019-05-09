Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.97
Dolar
6.22
BIST 100
88,861.93
Altın
1,284.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bolu'nun yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Bolu'nun yaylalarında kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 09.05.2019
Bolu'nun yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor

Bolu

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Bolu'nun yaylalarında kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimleri ile Aladağ ve Sarıalan yaylalarında iki gündür kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Yüksek kesimlerde bulunan yaylarda kış mevsimi, diğer yaylalarda ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Aladağ bölgesindeki otel müdürü Muhammet Ünalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının bölgede iki gündür aralıklarla devam ettiğini söyledi.

"Karın güzelliği farklı oluyor, ne kadar yazı özlesek de" diyen Ünalan, karın Aladağ bölgesinde ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirterek, "Kar ve kışın güzellikleri bu sene devam edecek gibi görülüyor." dedi.

Ünalan, her şeyin mevsiminde güzel olduğunu dile getirerek, "Bahar ve yaz mevsimiyle ağaçların çiçek açması ve meyve vermesi gerekir. Kar yağışının bunlara zararı olur." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'de enerji denklemi
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar

Benzer haberler

Meclis Bolu Belediyesinden 'Suriyeli' raporu istedi

Meclis Bolu Belediyesinden 'Suriyeli' raporu istedi

Kars'ta mayıs ayında kar yağışı

Adana'da HES'in yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Bir aydır köy yolunu açmaya çalışıyorlar

Bir aydır köy yolunu açmaya çalışıyorlar
İşçiler Bolu Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı

İşçiler Bolu Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı
'Diken kelebekleri' doğaya renk katıyor

'Diken kelebekleri' doğaya renk katıyor