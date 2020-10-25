Euro
9.46
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,901.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da Toplu Açılış Töreni’ne katılıyor Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde yangın çıktı
logo
Türkiye

Bolu'da bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Mehmet Emin Gürbüz,Ömer Faruk Şimşek   | 25.10.2020
Bolu'da bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Sakarya

Bolu'da bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçradı. ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekipler söndürme çalışması başlattı. 

                    

Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek verdi. Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi.

Yangını kontrol altına alan ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Vali Ümit bölgeye gelerek incelemelerde bulundu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve ilgililerden bilgi aldı.

Vali Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

Alınan bilgiye göre bazı büyük ve küçükbaş hayvanın kayıp olduğunu aktaran Ümit, "Tesellimiz; can kaybımız yok. Gelen bilgiye göre, 12 ev yandı." diye konuştu.

Ümit, takviye ekiplerin de destek verdiği yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Valisi Köşger: Kovid-19 vaka sayısı 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 43 milyonu aştı
Kuruluş bakımı altındaki engelli öğrenciler için 'yüz yüze eğitim' talimatı
CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
New York Fed: Krizlerde gelişmekte olan ülkeler de parasal genişlemeye gidebilir

Benzer haberler

Bolu'da bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı

Bolu'da bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı

Bolu'da aynı kökte birbirlerine sarılı çam ve köknar ağaçları görenleri şaşırtıyor

'Tabiatın kalbi' Bolu sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı

Bolu'da kamu kurumlarına HES koduyla girilecek

Bolu'da kamu kurumlarına HES koduyla girilecek
Bal tenekesiyle eroin sevkiyatı 'Sezar'ın hassas burnuna takıldı

Bal tenekesiyle eroin sevkiyatı 'Sezar'ın hassas burnuna takıldı
Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor

Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor