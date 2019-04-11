Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.49
Dolar
5.75
BIST 100
96,224.54
Altın
1,296.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

Bolu Valisi Ümit: Bolu'da vatandaşlarımızı birbirine düşürmeye kimsenin hakkı yok

Bolu Valisi Ümit, belediye tarafından yabancılara yönelik yardımların kesilmesine ilişkin, "Bolu'da vatandaşlarımızı birbirine düşürmeye kimsenin hakkı yok. Esas olan kardeşlik ve dostluktur." dedi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 11.04.2019
Bolu Valisi Ümit: Bolu'da vatandaşlarımızı birbirine düşürmeye kimsenin hakkı yok

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediyesi tarafından yabancılara yönelik yardımların kesilmesine ilişkin, yaptığı açıklamada, zaman zaman toplumda, Türk vatandaşları ile yabancı misafirleri karşı karşıya getirebilecek sözler sarf edildiğini söyledi.

Adeta toplumu birbirine düşürmek istercesine birilerinin hakkının birilerine veriliyormuş gibi birtakım söylemler ortaya atıldığının görüldüğünü dile getiren Ümit, "Bunlar doğru değildir. Hiç kimsenin hakkı hiç kimseye verilmemektedir." diye konuştu.

Ümit, Suriyeliler üzerinden de hareket edildiğini belirterek, "Bizde 11 bin 918 yabancı var. Bunlardan sadece 2 bin 379 kişi var Suriyeli. Suriyeli misafirlerle diğerlerine uygulanan kriterler arasında hiçbir fark yok. Gerek Suriyeli gerekse Irak ve benzeri ülkelerden birçok insan var." ifadelerini kullandı.

"Esas olan kardeşlik ve dostluktur"

"Bunlar herhangi bir yardım talebi ile Valiliğimize geldiklerinde veya kaymakamlıklara gittiklerinde bunlarla ilgili olarak sosyal inceleme yapılır." diyen Vali Ümit, şunları kaydetti:

"Bunlar gerçekten fakir mi, değil mi? Tespit edilir. Gerçekten fakirlerse bu fakirlik kriterleri bizim vatandaşlarımıza uygulanan kriter ile aynı. Yapılan incelemeler sonucunda fakir oldukları konusunda kanaat verilirse bunlarla ilgili karar verilir. Yabancılarla ilgili olarak verilen karar Kızılay'a gönderilir. Kızılay şubeleri tarafından bunlara Kızılay kartı verilir. Bunların kendi isimlerine çıkartılan karta para yatırılır. Bu paraların kaynağı, Birleşmiş Milletler Gıda Fonu'dur. Ödemelerle ilgili TBMM, genel ya da yerel bütçelerin bir alakası yoktur."

Ümit, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, herkesin bu kurallar çerçevesinde yaşadığını, yabancıların tabi olduğu standartlar bulunduğunu söyledi.

"Bolu'da vatandaşlarımızı birbirine düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok." diyen Ümit, "Bundan herkesin dikkatle kaçınması lazım. Esas olan burada kardeşlik ve dostluktur. Bu kardeşlik ortamını da sürdürmek için ne yapılması gerekiyorsa yapmak durumundayız. Bu konuda herkesin yükümlülüğünü, sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir." şeklinde konuştu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil

Benzer haberler

Sadakataşı’ndan Bolu’da yaşayan Suriyelilere destek

Sadakataşı’ndan Bolu’da yaşayan Suriyelilere destek

Yarım asırlık muhtar ipi bir oy farkla göğüsledi

'Bolu Belediyesinin kararı insancıl hukuka aykırıdır'

CHP'li başkan Kuran'ı Kerim'e el basarak göreve başladı

CHP'li başkan Kuran'ı Kerim'e el basarak göreve başladı
Atık sudan antimikrobiyal ambalaj ürettiler

Atık sudan antimikrobiyal ambalaj ürettiler