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Bolu Valiliği: Bolu'daki hastada koronavirüs saptanmadı

Bolu'da, Çin'den geldikten sonra geçirdiği üst solonum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan hastada koronavirüse dair bulgu saptanmadığı bildirildi.

Zafer Göder   | 08.02.2020
Bolu Valiliği: Bolu'daki hastada koronavirüs saptanmadı

Bolu

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesine yatırılan ve tedbir amaçlı kontrol altına alınan vatandaşın, Sağlık Bakanlığının referans laboratuvarına gönderilen tetkiklerinde koronavirüs saptanmadığı belirtildi. 

Açıklamada, hastanın genel durumunun iyi olması ve ek tedavi gerekmemesi dolayısıyla taburcu edildiği kaydedildi.

Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesine hafif öksürük şikayetiyle başvuran kişi, 1 hafta önce Çin’den gelmiş olması nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonu ön tanısıyla tedbir amaçlı müşahede altına alınmış, hastadan alınan örnekler Bakanlık laboratuvarına gönderilmişti.

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