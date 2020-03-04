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Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 04.03.2020
Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Bolu

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2015 yılında Polis Akademisinden ilişiği kesilen, ankesörlü ve sabit telefonlarla örgütün ''mahrem imamları'' ile irtibat kurduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet ekiplerince Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Bolu'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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