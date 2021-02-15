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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Mehmet Emin Gürbüz,Yavuz Emrah Sever   | 15.02.2021
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Bölgede 4 gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Sürücülerin kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zorlandığı güzergahta, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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