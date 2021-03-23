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Türkiye

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bölgede sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve sis, yerini kara bıraktı. Kar yağışı Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini gösteriyor.

Mehmet Emin Gürbüz,Yavuz Emrah Sever   | 23.03.2021
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu,Düzce

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve sis, yerini kara bıraktı.

Kar yağışı Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini gösteriyor.

Karayolları ekipleri gün boyunca devam etmesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda bekliyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan şehir merkezinde sağanak etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Düzce'de de yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Merkeze 48 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası beyaza büründü.

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