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Bolu Dağı Tüneli'nden 2019'da yaklaşık 11,3 milyon araç geçti

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan kapı olarak bilinen Anadolu Otoyolu geçişindeki Bolu Dağı Tüneli'nden 2019'da 11 milyon 315 bin araç geçiş yaptı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 01.01.2020
Bolu Dağı Tüneli'nden 2019'da yaklaşık 11,3 milyon araç geçti Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz /AA

Bolu

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, tünelden günlük ortalama 31 bin araç geçişi oldu. 

Tünelin Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara yönünde bir yıl içinde 11 milyon 315 bin araç geçiş yaptı.

Otoyolun Kaynaşlı ile Abant kavşağı arasında yer alan 23 kilometrelik bölümü, 90 kamerayla Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği kontrol merkezinden 7/24 izleniyor. Otoyolda yaşanan olumsuzluklara kısa sürede müdahale ediliyor.

Karla mücadele çalışmaları

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla mücadele çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği bünyesinde 14 karla mücadele ekipmanlı kamyon, 2 çekici ve 2 yükleyici olmak üzere 18 araç, 72 personelle sürdürülüyor. 

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