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Bolu Dağı Tüneli'nden 12 günde 1 milyonun üzerinde araç geçti

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 12 günlük süreçte, 1 milyonun üzerinde araç geçiş yaptı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 16.08.2019
Bolu Dağı Tüneli'nden 12 günde 1 milyonun üzerinde araç geçti

Bolu

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 3-14 Ağustos tarihlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminin Ankara yönüne 648 bin 205, İstanbul yönüne ise 360 bin 988 bin olmak üzere toplam 1 milyon 9 bin 193 araç geçti.

Kurban Bayramı tatili süresinde, Bolu'da 22 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

Bayram tatili boyunca Bolu Emniyet Müdürlüğü ve kara yolları ekipleri tarafından güzergahlarda ek tedbirler alındı, denetimler sıklaştırılarak tatilcilerin rahat bir şekilde güzergahı kullanmaları sağlandı.

Otoyolda pazar günü yoğunluk bekleniyor

Kara yolları ekipleri, Kurban Bayramı tatili için özellikle İstanbul'dan yola çıkanların bir kısmının bayramın bitmesiyle dönüş yaptığını belirterek, bazılarının ise dönüşlerini pazar gününe göre planlamasına nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminin İstanbul yönünde yoğunluk olmasının beklendiğini kaydetti.

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