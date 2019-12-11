Bolu Dağı Tüneli kontrol için 1,5 saat trafiğe kapatılacak
Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli'nin 12 Aralık Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Bolu
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce 12 Aralık 2019 Perşembe günü Bolu Dağı Tüneli'nin içindeki yangın hidratlarında teknik kontroller yapılacağı belirtildi.
Boludağı Tünelinde 12.12.2019 günü saat 14.00/15.30 arasi yangın hidratlarında teknik kontroller yapılacağından tünel geçişi trafiğe kapatılacaktır.Ulaşım Ankara istikametine Kaynaşlı gişelerden,İstanbul istikametine Abant gişelerden D-100’e verilerek sağlanacaktır. pic.twitter.com/48FExiUYbg— Ahmet Ümit (@valiahmetumit) December 11, 2019
Bu nedenle tünel geçişinin 14.00-15.30 saatleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada, araç akışının, Ankara istikametinde Kaynaşlı gişelerinden, İstanbul istikametinde ise Abant gişelerinden D-100 kara yoluna verileceği kaydedildi.
Açıklamada, ayrıca yol kapatması yapılan kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.
Söz konusu duyuru, Bolu Valisi Ahmet Ümit'in Twitter hesabından da paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.