Bolu Dağı geçişi ulaşıma kapandı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi, bir kamyonun arızalanması nedeniyle Ankara yönünde ulaşıma kapandı.

anasayfa > Türkiye 08.01.2019

Bolu Dağı geçişi ulaşıma kapandı

DÜZCE

Yoğun kar yağışının devam ettiği D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi bir kamyon Darıyerihasanbey mevkisinde arızalandı.

Kamyon arızası nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Kamyonunun olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışının normale döneceği belirtildi.

Sürücüler Anadolu Otoyolu'na yönlendiriliyor

Bölgeden geçmek isteyen sürücüler, Anadolu Otoyolu'na yönlendiriliyor.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede, kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

Muhabir: Ömer Ürer

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