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Bolu Dağı ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Bölgede etkili olan kar yağış nedeniyle D-100 Karayolunun Bolu Dağı geçişiyle D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda ağır tonajlı zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Ömer Ürer,Mehmet Emin Gürbüz  | 28.02.2019
Bolu Dağı ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Düzce/Bolu

Düzce ve Bolu'da etkili olan kar yağışı, D-100 Karayolunun Bolu Dağı geçişiyle D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Bolu Dağı geçişinde bulunan Karanlıkdere, Bakacak, Kaynaşlı, Seymenler mevkilerinde ağır tonajlı araçların rampa çıkışlarında zorlandığı ve zaman zaman yolda kaldığı görülüyor. Yolda kalan araçlar, trafik ve Karayolları ekiplerinin yardımı ile kısa sürede kurtarılmaya çalışılıyor.

Trafik ekipleri, Bolu Dağı çıkışı olan Kaynaşlı Dörtyol mevkisinde ağır tonajlı araçları durdurarak geçişlerine izin vermiyor. Araçlar bölgede bulunan tır parklarına yönlendiriliyor. D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda da ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.

Bölgede ring halinde bulunan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 Karayolunun Bolu kesiminde sürücüler dikkatli ilerliyor.

Öte yandan kar yağışı Bolu kent merkezinde de aralıklarla devam ediyor.


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