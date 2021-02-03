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Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 51 kişi adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hüseyin Bağış   | 03.02.2021
Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 51 kişi adliyeye sevk edildi

Istanbul

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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