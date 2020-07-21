Euro
7.87
Dolar
6.85
BIST 100
118,042.00
Altın
1,835.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan, ardından turistik tesislere sıçrayan yangın söndürüldü, duman ve alevlerden etkilenen 15 tesis çalışanı ise hastaneye kaldırıldı.

Osman URAS,Ali Rıza Akkır   | 21.07.2020
Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı Fotoğraf: Osman URAS / AA

Muğla

Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan, ardından turistik tesislere sıçrayan yangın söndürüldü, duman ve alevlerden etkilenen 15 tesis çalışanı ise hastaneye kaldırıldı. İşletmelerde çalışanların yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptığı yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerce söndürüldükten sonra soğutma çalışması yapıldı. ( Osman URAS - Anadolu Ajansı )

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan, ardından turistik tesislere sıçrayan yangın söndürüldü, duman ve alevlerden etkilenen 15 tesis çalışanı ise hastaneye kaldırıldı.

Ortakent Mahallesi Müskebi Caddesi'nde palmiye ağaçları ve sazlığın bulunduğu yol kenarında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevredeki işletmelere ait depo ile personelin kaldığı baraka ve yönetim ofisine sıçradı.

İşletmelerde çalışanların yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptığı yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerce söndürüldü.

Dumandan etkilenen ve alevler nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan 15 işletme çalışanı ise hastaneye kaldırıldı.

Yangında bir depo ve baraka ile otel müşterilerine ait park halindeki bazı araçlar da zarar gördü.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, enerji nakil hattındaki tellerden çıkan kıvılcımların otları tutuşturduğunun iddia edildiğini söyledi.

Rüzgarın etkisiyle yangının kısa sürede büyüdüğünü dile getiren Kocadon, "Yangın otel tarafına geçti. Ağaçlar biraz yandı ama büyük sevincimiz can kabı olmaması." dedi.

Yangına ilk müdahale edenlerden restoran çalışanı Hikmet Topçu ise ağaçların tutuşmasının ardından depo ve koğuşun yandığını anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bin 165 olarak güncellendi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
Nepal'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Şanlıurfa'da 191 ev karantinaya alındı

Benzer haberler

Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı

Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı

Başkentte gecekonduda yangın: 1 ölü, 1 yaralı

İdil Biret, Bodrum'da konser verdi

Şanlıurfa'daki orman yangınında 45 hektar alan zarar gördü

Şanlıurfa'daki orman yangınında 45 hektar alan zarar gördü
İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuvası sayısı 661'e ulaştı

İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuvası sayısı 661'e ulaştı
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı