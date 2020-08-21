Bodrum'da orman yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve 3 helikopterle söndürme çalışması başlatıldı.
Yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.