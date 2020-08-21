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Bodrum'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ali Ballı   | 21.08.2020
Bodrum'da orman yangını

Antalya

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve 3 helikopterle söndürme çalışması başlatıldı.

Yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. 

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