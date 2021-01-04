Bodrum ve Marmaris açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ekipler, arızalanan fiber tekne ve lastik bottaki 53 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Muğla
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında fiber teknenin arızalandığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, arızalanan fiber teknedeki 19 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bodrum
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Gümüşlük açıklarında yaptığı devriye sırasında, lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Ekipler, 34 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.