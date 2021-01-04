Bodrum, Marmaris ve Ayvacık açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ekipler, arızalanan fiber tekne ve lastik bottaki 79 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Muğla
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında fiber teknenin arızalandığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, arızalanan fiber teknedeki 19 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bodrum
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Gümüşlük açıklarında yaptığı devriye sırasında, lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Ekipler, 34 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Ayvacık
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının can sallarıyla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 2 can salı içindeki 26 sığınmacı, kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.