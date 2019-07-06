Euro
6.32
Dolar
5.63
BIST 100
99,634.78
Altın
1,398.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

BM'ye 'çocukları savaştırmayı bırakma' sözü veren YPG/PKK bir çocuğu kaçırdı

BM ile imza attığı "çocukları savaştırmayı bırakma" eylem planıyla işlediği savaş suçlarını itiraf eden terör örgütü YPG/PKK, 14 yaşındaki bir çocuğu daha alıkoydu.

Mohamad Misto,Adham Kako   | 06.07.2019
BM'ye 'çocukları savaştırmayı bırakma' sözü veren YPG/PKK bir çocuğu kaçırdı

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) ile imza attığı "çocukları savaştırmayı bırakma" eylem planıyla işlediği savaş suçlarını itiraf eden terör örgütü YPG/PKK, 14 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırdı.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) internet sitesinde yer alan habere göre, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, 3 gün önce ülkenin kuzeyinde Tel Rıfat bölgesi yakınlarındaki kampta dedesiyle yaşayan 14 yaşındaki Afrinli Cemal Cabo'yu kaçırdı.

Cabo'nun ailesi, BM ile "çocukları savaştırmayı bırakma" eylem planını imzalayarak işlediği suçları kabul eden YPG/PKK'nın, çocuklarını zorla silah altına almak için kaçırdığını belirtti.

Aile, bir ay önce de aynı şekilde kaçırılan ve aracılar vasıtası geri getirilen Cabo'nun serbest bırakılarak geri dönmesini bekliyor.

SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın, BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ile BM Cenevre ofisinde "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" hazırlanan eylem planına imza attığı 3 gün önce ortaya çıkmıştı.

Uzun süredir 11-16 yaş arası çocukları savaştırdığı bilinen YPG/PKK skandal anlaşmayla, bu konudaki suskunluğunu bozmuş ve durumu ilk kez kabul etmişti.

Uluslararası insan hakları örgütlerinin defalarca gündeme getirdiği konu, Anadolu Ajansı tarafından da belgelenmişti.

AA, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerlerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan çocuk savaşçıların fotoğraflarını servis etmişti.

Yine 22 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Hacıhasanlı bölgesinde, hava harekatı ile imha edilen ve YPG/PKK'nın çocukları eğittiği belirlenen kamp, AA tarafından görüntülenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor
Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası

Benzer haberler

'Doğu Akdeniz'de artık sahadayız ve denge kuruldu'

'Doğu Akdeniz'de artık sahadayız ve denge kuruldu'

BM'ye 'çocukları savaştırmayı bırakma' sözü veren YPG/PKK bir çocuğu kaçırdı

Venezuella'dan BM'ye 'insan hakları raporu' tepkisi

'BM'nin açıkça özür dilemesi gerekir'

'BM'nin açıkça özür dilemesi gerekir'
Türkiye'den BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'ye protesto notası

Türkiye'den BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'ye protesto notası
'Libya'da düzensiz göçmenlerin vurulması savaş suçu olabilir'

'Libya'da düzensiz göçmenlerin vurulması savaş suçu olabilir'