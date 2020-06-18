BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır: Ülkemize olan inançtan kaynaklandı
BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı." dedi.
Istanbul
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