Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gömülen 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

"Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu"nda toprağa gömülü 3 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Şener Toktaş   | 19.09.2020
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gömülen 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis

Bitlis'in Mutki ilçesinde başlatılan "Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu"nda toprağa gömülü 3 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Mutki'de bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün, "Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu"nun başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas araması faaliyetinde, Mutki'nin Geyik Tepe mevkisinde, toprağa gömülü R/F komutalı 15 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 5'er kilogramlık 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Düzenekler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde yerinde imha edilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1538 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Karantinaya alınan Şirvan ilçe merkezinde giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor
İsrail'de Kovid-19 vakaları 180 bini geçti
Bayburt Özel İdare'de 24 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 203 bin 188'e yükseldi

Benzer haberler

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gömülen 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gömülen 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

HÜDA-PAR Genel Başkanı Sağlam: Türkiye haklılığını uluslararası ilişkilerde tescil etmesi lazım

Bitlis'te kuru fasulye hasadından 370 milyon lira gelir beklentisi

Bitlis'te terör operasyonu: 7 gözaltı

Bitlis'te terör operasyonu: 7 gözaltı
Bitlis'te 247 sikke ele geçirildi

Bitlis'te 247 sikke ele geçirildi
Nemrut Dağı'ndaki canlıları 4 yıldır fotoğraflıyor

Nemrut Dağı'ndaki canlıları 4 yıldır fotoğraflıyor