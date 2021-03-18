Euro
8.71
Dolar
7.30
BIST 100
1,550.93
Altın
1,733.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 9 odalı sığınak imha edildi

Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 odalı sığınak ile yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.

Şener Toktaş   | 18.03.2021
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 9 odalı sığınak imha edildi

Bitlis

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sarıkonak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldı.

"Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-21" adı verilen operasyonda, Sarıkonak köyü kırsalında tespit edilen 9 odalı sığınakta, 10 metre elektrik kablosu, 12 voltluk akü, 120 milimetre içi boş havan mühimmatı, 81 milimetre içi boş havan mühimmatı, televizyon kumandası, 1 çift ayakkabı, perde, çok miktarda kişisel temizlik ve hijyen malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler imha edildi.

Sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da bazı eyalet başbakanları AB'de üretilen Kovid-19 aşılarının ihracatının durdurulmasından yana
Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı güvenli
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 100 bine yaklaştı
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'dan ülkelere 'AstraZeneca aşısının kullanımına devam edin' çağrısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 538 bini geçti

Benzer haberler

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 9 odalı sığınak imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 9 odalı sığınak imha edildi

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

İstanbul'da 60 bin 384 korsan kitaba el konuldu

Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Ağrı Dağı'ndaki teröristlere erzak temin ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Ağrı Dağı'ndaki teröristlere erzak temin ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı