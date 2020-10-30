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Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş malzemeler imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş 25 kilogram amonyum nitrat ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şener Toktaş   | 30.10.2020
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş malzemeler imha edildi

Bitlis

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla 29 Ekim'de "Şehit Jandarma Er Şevket Kesip 2020-51 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda il merkezine bağlı Ortakapı köyü kırsalında toprağa gömülü jelikan bidonlarda, patlayıcı yapımında kullanılan 25 kilogram amonyum nitrat, 20 metre elektrik kablosu, 2,5 litre mazot, 50 kilogram un, 50 kilogram bulgur, 5 kilogram pirinç, 5 kilogram şeker, 2 çift ayakkabı, 10 paket helva, 4 diş macunu ve 10 diş fırçası ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu. Diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek.

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