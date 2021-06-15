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Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride arandığı belirlendi

İçişleri Bakanlığı Eren 11 Operasyonunda Bitlis'te dün etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu kategoride aranan, terör örgütü PKK'nın sözde Garzan Eyalet sorumlusu "Zerdaşt-Navdar" kod adlı Samet İçyer olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Aykut Karadağ   | 15.06.2021
Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride arandığı belirlendi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren 11 Operasyonu kapsamında, dün Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, bölücü terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Garzan Eyalet sorumlusu "Zerdaşt-Navdar" kod adlı Samet İçyer olduğu, İçyer'in, arananlar listesinde, 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer aldığı belirtildi.

Teröristin, Bitlis'in Ortakapı bölgesinde, 21 Haziran 2012'de meydana gelen yol kesme olayında, bir güvenlik korucusunun şehit edilmesi, bir güvenlik korucusunun yaralanması ve bir askeri personel ile 3 vatandaşın kaçırılması olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Teröristin ayrıca, Bitlis merkezdeki Kayalıbağ köyü Karaca mezrasında, 6 Ekim 2013'te 7 orman işçisinin alıkonulması, Hakkkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyündeki Özgen üs bölgesine 8 Haziran 2019'da yapılan silahlı saldırı ve 10 Haziran 2019'da Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda iki vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı tespit edildi.

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