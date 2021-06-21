Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis Hizan kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-İHA ve J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Bitlis Hizan kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonların devam ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.