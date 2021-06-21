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Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis Hizan kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kemal Karadağ   | 21.06.2021
Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-İHA ve J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Bitlis Hizan kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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