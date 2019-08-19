eBitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı sikkeleri bulundu

Euro
6.17
Dolar
5.58
BIST 100
96,461.12
Altın
1,511.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı sikkeleri bulundu

Bitlis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait yaklaşık 130 gümüş ve bronz sikke bulundu.

Şener Toktaş   | 19.08.2019
Bitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı sikkeleri bulundu

Bitlis

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bitlis'te, kent merkezindeki kaya bloklarının üzerine kurulan ve günümüzde de tüm ihtişamıyla ayakta duran Bitlis Kalesi'nde başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. 

Ahlat Müze Müdürlüğü Başkanlığı ile Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Bilimsel Kazı Koordinatörü Korkmaz Şen'in gözetiminde yürütülen çalışmalarda, bölgenin tarihine ilişkin önemli bilgiler elde ediliyor.

Kazıların bu yılki bölümünde kalenin güney kısmındaki açmalarda 1050-1060 yıllarına tarihlenen Bizans dönemi ile Osmanlı dönemine ait 10'u gümüş, 130 sikke ortaya çıkarıldı.

Gümüş sikkeler Mısır'dan getirilmiş

Dr. Öğretim Üyesi Korkmaz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bitlis Kalesi'nde bir ay önce akademisyen ve işçilerden oluşan 18 kişilik ekiple bu yılki kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Kalede sondajın yanı sıra 4 mekanda kazı yaptıklarını belirten Şen, çalışmalar sırasında sırlı ve sırsız seramikler, kemik ve metal objeler, cam kalıntılar ile sikkeler bulduklarını aktardı.

Sikkelerin kazı evinde yapılacak incelemenin ardından tasnif edilerek müzeye teslim edileceğini anlatan Şen, şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar yaklaşık 130 sikke bulduk. Bunlardan 10'u gümüş, diğerleri bronz. 1050-1060 yıllarına tarihlenen Bizans dönemine ait sikkelere ulaştık. Osmanlı dönemi sikkelerinin bir yüzünde Duribefi Bedlis (Bitlis'te basıldı) yazısı, diğer yüzünde ise Osmanlı sultanlarından Sultan Mahmut Han, Sultan Abdülhamid Han isimlerinin, unvanlarının ve tuğralarının yer aldığını gördük. Gümüş sikkelerin geneli Mısır basımı. Bu sikkelerin ticaret yoluyla buraya geldiğini tahmin ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez’deki statükocu eksende çatlak derinleşiyor
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı

Benzer haberler

eBitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı sikkeleri bulundu

eBitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı sikkeleri bulundu

'Kümbetteki mezarın Sultan Alaaddin'e ait olma ihtimali daha güçlü'

Diş taşlarından 2 bin 750 yıl önceki ölümlerin nedeni belirlenecek

Zeugma'nın 'perileri' ziyaretçilerine hazırlanıyor

Zeugma'nın 'perileri' ziyaretçilerine hazırlanıyor
8,5 milyon yıllık deve kuşu yumurtası bulundu

8,5 milyon yıllık deve kuşu yumurtası bulundu
Kümbet kazısında 'Sultan Alaaddin' yazılı sanduka bulundu

Kümbet kazısında 'Sultan Alaaddin' yazılı sanduka bulundu