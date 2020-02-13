Birçok ilde eğitime kar engeli
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.
Ağrı il merkezi ile merkez ilçedeki okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bitlis
Bitlis'in 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Mutki ve Hizan ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylerde kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 14 Şubat Cuma ara verildi.
Ayrıca, söz konusu ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacak.
Hatay
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun sis ve buzlanma olayı yaşandığı belirtildi.
Bu nedenle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıklar göz önünde bulundurularak yarın ilçe genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği kaydedilen açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı açıklandı.
Antakya-Yayladağı kara yolunda buzlanma
Bu arada, Antakya-Yayladağı kara yolunda birçok araç buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Araçlar ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Çok sayıda maddi hasarlı kazanın yaşandığı kara yolu, zaman zaman trafiğe kapandı.
Yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, ilçedeki bazı tarım arazilerinde ekili ürünler ve meyve ağaçları buzlanma nedeniyle zarar gördü.
Kayseri
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Kaymakamlık'tan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.
Bünyan'daki okullarda kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.