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Binlerce göçmen bugün de Yunanistan'a geçti

Edirne'den bugün de Yunanistan'a binlerce düzensiz göçmen geçiş yaptı.

Salih Baran   | 01.03.2020
Binlerce göçmen bugün de Yunanistan'a geçti Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Edirne

Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne’de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Sınırı geçmek isteyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Avrupa’ya geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmen, nehir ve kara hattını denemeye devam ediyor.

Sınır köylerinde Meriç Nehri’ni botlarla geçen göçmenler kara sınırını da deniyor.

Tel çit çekili sınır tellerini makasla kesen ya da üzerinden atlayan düzensiz göçmenler, Yunanistan'a ayak basıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Edirne'den Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıkladı.

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