Bingöl'de Eren-4 operasyonunda 150 kilogram esrar, silah ve mühimmat ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Eren-4" operasyonda, 150 kilogram toz esrar, silah, mühimmat ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Bingöl
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen "Eren-4" operasyonu kapsamında 4 farklı noktada arazi araması yaptı.
Aramalarda, toprağa gömülü vaziyette 150 kilogram toz esrar, makineli tüfek, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, piyade tüfeği, 11 anti tank roketatar mühimmatı, 5 anti personel roketatar mühimmatı, 11 el bombası, iki savunma tipi el bombası, makineli tüfek namlusu, silah üstü gece görüş ve çantası, 1180 fişek, 4 şarjör, gündüz görüş dürbünü, çatal ayak ve çantası, makineli tüfek çatal ayak, 12 palaska ve 28 kütüklük ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.