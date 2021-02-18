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Bingöl'de Eren-4 operasyonunda 150 kilogram esrar, silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Eren-4" operasyonda, 150 kilogram toz esrar, silah, mühimmat ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Rıdvan Korkulutaş   | 18.02.2021
Bingöl'de Eren-4 operasyonunda 150 kilogram esrar, silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen "Eren-4" operasyonu kapsamında 4 farklı noktada arazi araması yaptı.

Aramalarda, toprağa gömülü vaziyette 150 kilogram toz esrar, makineli tüfek, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, piyade tüfeği, 11 anti tank roketatar mühimmatı, 5 anti personel roketatar mühimmatı, 11 el bombası, iki savunma tipi el bombası, makineli tüfek namlusu, silah üstü gece görüş ve çantası, 1180 fişek, 4 şarjör, gündüz görüş dürbünü, çatal ayak ve çantası, makineli tüfek çatal ayak, 12 palaska ve 28 kütüklük ele geçirildi.

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