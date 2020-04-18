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Bingöl'de çiftçilere yüzde 75 hibeyle verilen tohumlar toprakla buluştu

Bingöl'de, Kovid-19 ile mücadele sürerken çiftçiler, devlet desteğiyle aldıkları tohumları bereketli topraklarla buluşturuyor.

Abdullah Çelik   | 18.04.2020
Bingöl'de çiftçilere yüzde 75 hibeyle verilen tohumlar toprakla buluştu Fotoğraf: Abdullah Çelik/AA

Bingöl

Bingöl'de çiftçilere yüzde 75 hibeyle verilen tohumlar toprakla buluştu

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürerken çiftçiler, devlet desteğiyle aldıkları tohumları bereketli topraklarla buluşturuyor. ( Abdullah Çelik - Anadolu Ajansı )

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürerken çiftçiler, devlet desteğiyle aldıkları tohumları bereketli topraklarla buluşturuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, salgın nedeniyle üretimde durgunluk yaşanmaması ve tarım sektörünün zarar görmemesi için başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında Bingöl'ün de aralarında bulunduğu 21 ilde çiftçilere yüzde 75 hibeli sertifikalı tohum desteği verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkede gıda arzında sorun yaşanmaması için verilen destekten yararlanan çiftçiler, aldıkları tohumların ekimine başladı.

"Devletimizin desteği sayesinde tarlamız boş kalmadı"

Merkeze bağlı Kılçadır köyündeki 100 dönüm alanda nohut eken çiftçi Ahmet Buğu, yaptığı açıklamada, ülkede tarımsal üretime katkı sunmak için yıllardır boş olan tarlasını ektiğini söyledi.

Devletten aldığı tohumları üretime dönüştüreceğini anlatan Buğu, "Sayın Valimiz ve Tarım İl Müdürlüğü bir proje hazırlamış, nohut ve kuru fasulye tohumu getirmişler. Ben nohut düşündüm. Şu anda tarlama ekiyorum. Devletimizin desteği sayesinde tarlamız boş kalmadı. Bunun için yetkililerimize teşekkür ediyorum. Tohum devletimizden, bakımı bizden." ifadelerini kullandı.

Buğu, bir aksilik olmaması halinde 8. ayda ektiği ürünün hasadını yapacağını dile getirdi.

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