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Bilecik'te bir alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik'te bir alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Uğur Baklacı   | 04.07.2020
Bilecik'te bir alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik

Bilecik'te bir alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı. 

Kentin işlek caddesi Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Yangın nedeniyle Atatürk Bulvarı da trafiğe kapatıldı. 

Yangın esnasında alışveriş merkezinde bulunanlardan Emre Tavukçu, AA muhabirine, yangını fark ettikten sonra koşarak dışarıya çıktıklarını söyledi. 

Bina içinde duman birikmesiyle yangını fark ettiklerini anlatan Tavukçu, "Ben alışveriş merkezinde bulunan kafede çalışıyorum. Havalandırmadan çok duman çıkmaya başlayınca yangını fark ettik, tüm binayı boşalttılar. Şu an müdahale ediliyor, bekliyoruz. Koşarak dışarıya çıktık." diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. 

Müdahale sırasında yangın tüpünün patlaması nedeniyle bir itfaiyeci yaralandı, biri itfaiyeci 2 kişi de dumandan etkilendi.

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