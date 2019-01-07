Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Hamasete dayalı retorikle değil, uzmanlaşmış kurumlar ve kişiler tarafından sorunlar dile getirilmeli ve siyaset de buna uygun mevzuatı geliştirmelidir." dedi.

İSTANBUL

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu'ndan (TGSP) yapılan yazılı açıklamaya göre 5. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Üye Buluşması'na katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Gençlik STK'larının Rolü" başlıklı söyleşide, gençliğin sorunlarını çözmek için tek yerin siyaset olmadığını, STK'ların da siyasetin gündemini belirlediğini ifade etti.

Gelişmişliğin bir göstergesi olarak STK ve gençliğin siyaset ve toplum üzerindeki etkisinin görmezden gelinemeyeceğini aktaran Erdoğan, "Hamasete dayalı retorikle değil uzmanlaşmış kurumlar ve kişiler tarafından sorunlar dile getirilmeli ve siyaset de buna uygun mevzuatı geliştirmeli." ifadesini kullandı.

Erdoğan, alan ve sorumluluk paylaşımının bir konuda derinleşme açısından önemli olduğuna işaret ederek, "Ne iş olsa yaparım" düşüncesinden ziyade, uzman ve konusuna yoğunlaşmış STK'ların bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

"İyi projeler geliştirmeli ve hedef odaklı çalışılmalıdır"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla da "Herkesin topluma hizmet edebileceği ortam var. Ancak, herkes elinden geldiği kadar dahil olmalı. İyi projeler geliştirmeli ve hedef odaklı çalışılmalıdır. Gerekli sinerjiyi yaratabilirsek hem ülkemiz hem de kültürümüz muazzam işler başarabilecek güçtedir." ifadelerini kullandı.

Söyleşinin moderatörlüğünü yürüten ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ise "Sistem bir arayışın sonucudur. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ise bu iyiye yönelik ihtiyaç ve arayışın bir sonucudur. Ancak, arayış bitmiş değildir. Bu buluşmalar cumhurbaşkanlığı sisteminde, gençliğin daha aktif yer alması ve yeni sistemin daha da iyileşmesi için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"5. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Üye Buluşması"

Türkiye genelinden geniş katılımla gerçekleşen buluşmaya üye STK’ların yanı sıra Üsküdar Belediyesi, Diyanet İşleri ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde katılım sağlandı.

Üye STK'ların sunumlarıyla başlayan buluşmada 2018'de gerçekleşen projeler ve 2019'da gerçekleştirilmesi hedeflenen, gençliğe yönelik vizyon belirlendi.

Üye STK'lar, Üsküdar Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençliğe ve çevreye yönelik sunumlarının yer aldığı programın ardından, geçen yıllarda gençliğe yönelik projeler konuşuldu ve sorulara yanıt arandı.

Ayrıca Türkiye'nin en kapsamlı gençlik araştırması olan "Türkiye'nin Gençleri" araştırması detaylarının da paylaşıldığı buluşmada, gençliğin profili, ihtiyaçları, uygulanan projeler, STK ve insan kaynakları ilişkisi ağırlıklı olarak ele alındı.

Muhabir: Ayşe Büşra Erkeç