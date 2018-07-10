BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, "Nitelikli ve vasıflı genç gazeteciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İletişim fakülteleri başta olmak üzere son sınıfta okuyan 400'e yakın genç gazeteci adayımızı sektörün ihtiyaç duyduğu bir müfredata tabi tuttuk." dedi.

Fotoraf: AA/Engin Özekinci

KONYA

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, "Nitelikli ve vasıflı genç gazeteciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de programlar yaptık. Çeşitli okullardan mezun olmuş veya iletişim fakülteleri başta olmak üzere son sınıfta okuyan 400'e yakın genç gazeteci adayımızı sektörün ihtiyaç duyduğu bir müfredata tabi tuttuk." dedi.

Karaca, bir otelde düzenlenen Konya İli İşbirliği ve İstişare Toplantısı'nda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve kalkınma ajanslarıyla ortak projeler düzenleyerek nitelikli ve vasıflı gazeteci yetiştirmek istediklerini söyledi.

Konya'nın basın hayatında çok özel bir yeri olduğunu dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"Şu anda hakikaten hem ülkemizin almakta olduğu kritik dönemeç hem teknolojik gelişmeler hem de basınımızın yıllardan beri boğuştuğu yapısal sorunları aşması için Konya'nın en önde koşması gerekiyor. Somut projeler ortaya koymamız gerekiyor. Bu anlamda yolun henüz başındayız. Bir an önce başlamak, harekete geçmek çok önemli."

"Çok kapsamlı bir hazırlık yaptık"

Karaca, programın eğitim ve istihdamı bir arada bulundurduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu programlarla nitelikli ve vasıflı genç gazeteciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de programlar yaptık. Çeşitli okullardan mezun olmuş veya iletişim fakülteleri başta olmak üzere son sınıfta okuyan 400'e yakın genç gazeteci adayımızı sektörün ihtiyaç duyduğu bir müfredata tabi tuttuk. Eğitimler genelde 1-1,5 ay civarında oluyor. Bu müfredatı hazırlarken İstanbul'da çok kapsamlı bir hazırlık yaptık. Hem akademisyenlerden destek aldık hem de İstanbul'daki medya kuruluşlarına kendilerinin istihdam etmek istedikleri personelde aradığı vasıflar neler olduğunu sorduk."

Genç gazeteci adaylarını yetiştirecek eğitmenleri sahadan gelen kişilerden seçtiklerini aktaran Karaca, amaçlarının hemen görev yapabilecek gazeteci yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Karaca, başta gazeteciler olmak üzere tüm basın kuruluşlarının kendilerine destek vermesini istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü bu eğitim ve istihdam çalışması hepimizin ortak yürütmeye çalıştığı bir faaliyettir. Bu genç gazeteci adaylarımızın istihdam boyutu ayrıca önem arz etmektedir. BİK olarak eğitim ve istihdamda karşılaştığımız sorunları kendi içimizde analiz ediyoruz. Daha sonra İŞKUR Genel Müdürlüğümüze sunuyoruz. Muhtemelen çözümleri birlikte bulmaya çalışıyoruz. Amacımız eğitim alan genç gazetecilerimiz gazetelerinizde bir farklılığı ortaya koymasıdır. Maksadımız sektörümüze nitelikli eleman sağlamaktır. Buna ülkemizin hava ve su kadar ihtiyacı var. Biz şayet bunları yapmazsak kendimizi boşuna avutmuş oluruz. Öte yandan da bu adaylarımızı çeşitli gazetelerde çalışmaya başladığı zaman gazetelerimizin ve haberciliğinin değiştiğini ve daha nitelikli bir sonucun ortaya çıktığını görmek istiyoruz."

Toplantıya, BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Özden Konur, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri Savaş Ülger, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, KOSGEB İl Müdürü İsmail Özdemir ile basın ve yayın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Muhabir: Engin Özekinci