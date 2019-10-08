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Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: 4 yaralı

İstanbul'daki Beylikdüzü metrobüs durağında meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Murat Paksoy,Kaan Bozdoğan,Memet Avşar   | 08.10.2019
Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: 4 yaralı

Istanbul

Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında önündeki başka bir metrobüse çarptı.

Kazada metrobüs sürücüsü ile 3 yolcu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.


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