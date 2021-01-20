Euro
9.03
Dolar
7.44
BIST 100
1,560.22
Altın
1,854.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Türkiye

Beyaza bürünen Zerzevan Kalesi ve Karasu Çayı'nda kartpostallık görüntüler oluştu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayı, kar yağışının ardından beyaza bürünerek güzel görüntü oluşturdu.

Bestami Bodruk   | 20.01.2021
Beyaza bürünen Zerzevan Kalesi ve Karasu Çayı'nda kartpostallık görüntüler oluştu Fotoğraf: Bestami Bodruk /AA

Diyarbakir

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 2014'ten bu yana kazı çalışmasının yapıldığı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, kar yağışıyla güzel manzaralara sahne oldu.

Yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık tarihi yerleşke, Mardin ve Diyarbakır'dan gelerek fotoğraf çekmek isteyenlerin de ilgi odağı oldu.

Mazıdağı'ndaki vadi yatağı boyunca ağaçlarla çevrili Karasu Çayı da etrafındaki irili ufaklı onlarca şelaleyle güzel görüntü oluşturdu.

10 kilometrelik yürüyüş güzergahı bulunan vadi, ziyaretçilerine, kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Para ve dokümanlar 5 dakikada sterilize edilecek
Çin'in aşı şirketleri DSÖ'nün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na başvurdu
İsrail'de son 24 saatte 8 bin 511 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı bir milyonu geçti
'Kovid-19'u atlatanlar da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı'

Benzer haberler

Beyaza bürünen Zerzevan Kalesi ve Karasu Çayı'nda kartpostallık görüntüler oluştu

Beyaza bürünen Zerzevan Kalesi ve Karasu Çayı'nda kartpostallık görüntüler oluştu