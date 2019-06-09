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Beşiktaş'taki trafik kazasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Mustafa Ünal Uysal,Abidin Mutlu Bozdağ   | 09.06.2019
Beşiktaş'taki trafik kazasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Ankara

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdülsamet T. ile babası Mehmet T'nin savcılıkça ifadesi alındı.

Daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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