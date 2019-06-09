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Beşiktaş'taki trafik kazası şüphelisi Burdur'da yakalandı

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücünün yanında bulunan şüpheli, Burdur'da gözaltına alındı.

Mustafa Ünal Uysal,Abidin Mutlu Bozdağ   | 09.06.2019
Beşiktaş'taki trafik kazası şüphelisi Burdur'da yakalandı

Ankara

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücünün yanında bulunan şüpheli, Burdur'da yakalandı. 

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gökçebağ köyü mevkisinde yaptığı trafik uygulamasında durdurduğu araçtaki, İstanbul'da meydana gelen kazayla ilgili aranan şüphelilerden Abdülsamet T. ile iki kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 şüpheliden 2'si, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücünün yanında bulunduğu belirtilen diğer şüpheli Abdülsamet T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden birinin babası Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan otomobildeki şüphelilerden birinin babası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya makas atarak ilerlerken neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdülsamet T.'nin babası Mehmet T. Bağcılar'daki adreste yakalanarak gözaltına alındı. 

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet T. işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Mehmet T. çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine "Ben vurmadım vuranın arkadaşının babasıyım. Ambulansı aradım. Kaçmadım" dedi.

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücünün yanında bulunduğu belirtilen diğer şüpheli Abdülsamet T, de Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik denetimleri sırasında gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

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