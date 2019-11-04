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Beşiktaş'ta yayalara çarpan halk otobüsünün şoförü adliyeye sevk edildi

Beşiktaş'ta durakta bekleyenlere çarparak 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan özel halk otobüsü şoförü Necdet K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali Ebubekir Tokcan   | 04.11.2019
Beşiktaş'ta yayalara çarpan halk otobüsünün şoförü adliyeye sevk edildi

İstanbul

Beşiktaş'ta durakta bekleyenlere çarparak 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan özel halk otobüsü şoförü Necdet K'nın, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. 

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Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarparak 12 kişiyi yaralamıştı.

Kazanın ardından otobüsten inerek kaçmaya çalışan sürücü, kaçmasına engel olmak isteyen bir kişiyi de bıçakla kolundan yaralayıp Beşiktaş sahilinden denize atlamıştı.

Bölgedeki polis ekipleri tarafından denizden çıkarılan sürücü Necdet K. gözaltına alınmıştı.

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