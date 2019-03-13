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Beşiktaş’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Beşiktaş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İlyas Kaçar   | 13.03.2019
Beşiktaş’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ın Barbaros Caddesi’nde seyreden, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki 34 PB 6960 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle demir bariyerleri kırıp karşı yöne geçerek Ebubekir B’nin kullandığı 34 TBY 44 ticari taksi ile çarpıştı. 

Beşiktaş’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Beşiktaş’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı ) 

Ticari taksinin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı, diğer araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcular, kazayı yara almadan atlattı. 

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari taksideki iki yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Ticari takside sıkışan sürücü Ebubekir B. ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ebubekir B. hayatını kaybetti.

İncelemelerin ardından Ebubekir B’nin cesedi morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından cadde tekrar araç trafiğine açıldı.

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