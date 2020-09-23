Beş örgüt mensubu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, 5 örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde, 5 örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
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