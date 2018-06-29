Beş aylık bandrol ve tescil istatistikleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, yılın beş aylık sürecinde kitapta 138 milyon 931 bin 672, sinema ve müzik alanında da 2 milyon 549 bin 931 bandrol satışı yapıldı.

ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, bu yılın beş ayında kitapta 138 milyon 931 bin 672, sinema ve müzik alanında da 2 milyon 549 bin 931 bandrol satışı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlığın korsan yayınlarla mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan bandrol ve kayıt-tescil işlemleri konusunda 2018 yılına ilişkin güncel istatistikleri belli oldu.

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2016'nın beş aylık sürecinde 145 milyon 937 bin 932, 2017'nin aynı döneminde 148 milyon 664 bin 928 olan kitap bandrol satış sayısı, bu yıl 138 milyon 931 bin 672 olarak gerçekleşti.

Sinema ve müzik alanında 2018'in beş aylık sürecinde 2 milyon 549 bin 931 bandrol satışı yapıldı. Bu rakam, 2016'nın beş aylık sürecinde 4 milyon 533 bin 495, 2017'de ise 2 milyon 731 bin 471'di.

Ayrıca 2016'nın beş aylık sürecinde bin 437, 2017'de bin 431 olan kayıt tescil işlemi 2018'in aynı döneminde bin 398 oldu.

Korsanla mücadelede UV etkili mürekkep

Öte yandan korsanla mücadeleye yönelik daha önce kayıt-tescil, sertifikalandırma gibi uygulamaları hayata geçiren Bakanlık, Türkiye'nin 81 ilinde korsan yayınlara yönelik kontrollerin de "denetim komisyonları" tarafından etkin şekilde yürütülmesi için teşvik edici çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda komisyonlara daha önce karekod okuyucu cihazları ardından lazer şifrelerin bandrollerde kullanılmaya başlanmasıyla 200 lazer şifre okuyucu cihazı gönderen Bakanlık, vatandaşların korsanla mücadeleye katkısını artırmak için de İOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara yönelik uygulamayı hizmete sokmuştu.

Bakanlık bin denetim komisyonu üyesine eğitim verirken, korsan üretim tekniklerinin devamlı gelişmesi dikkate alınarak 2017'den itibaren bandrollerde, UV etkili mürekkep kullanılmaya başlandı.

Böylelikle satış noktalarında çoğunlukla kullanılan UV ışıklı lambalar altında beliren görsellerin yer aldığı holografik bandrollerle taklitçiliğin zorlaştırılarak güvenliğin daha üst seviyelere çıkarılması amaçlandı.

Muhabir: Burcu Çalık