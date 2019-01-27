Belediyenin sömestir hediyesi köy çocuklarının yüzünü güldürdü

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince sömestir hediyesi olarak bir okulda oluşturulan buz pistine kırsal mahallelerden gelen çocuklar paten kaymanın tadını çıkardı.

Fotoğraf: AA/Halil İbrahim Sincar

MARDİN - HALİL İBRAHİM SİNCAR

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince bir okulda kurulan buz pistinde kırsal mahallelerden getirilen köy çocukları hem paten kaymayı öğrendi hem doyasıya eğlendi.

"Çocuk gülerse şehir güler" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatıyla merkez Artuklu ilçesindeki Okay Yaşar Anadolu Lisesi salonuna çocuklar ve gençler için sömestir hediyesi olarak buz pisti kuruldu.

Kırsal mahallelerden servislerle taşınan öğrenciler, ücretsiz buz pistinden faydalanıyor. Çocuklar, uzman eğitmenler ve sporcuların desteğiyle hem patenle kaymayı öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Buz pistinde çocuklar ve ailelerine çay kahve ikramının yanı sıra kitap hediye ediliyor.

Midyat ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesinden gelen çocuklar da ilk kez buz pistiyle tanışmanın heyecanını yaşadı.

Belediyenin sömestir hediyesi sayesinde yarıyıl tatilini dolu dolu geçiren çocukların yüzü gülüyor.

İlk kez paten kaydılar

Söğütlü Mahallesi'nden gelen çocuklardan Behçet Burak İşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla geldiği buz pistinde çok eğlendiklerini söyledi.

Oldukça keyifli dakikalar yaşadıklarını, tekrar gelmek istediklerini ifade eden İşcan, "Biz köyde buzların üstünde ayakkabımızla kayıyorduk. Buz pistine geldik. Şimdi ise özel ayakkabı giydik, paten kayıyoruz. Vali amcaya çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Mustafa Şahin, buz pistinde kayarken düştüklerini ama çok güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

"Köyde buzların üstünde kendi imkanlarımızla kayıyorduk." diyen Şahin, buz pistinde de çok güzel kaydıklarını anlattı.

Serhat Aksoy, televizyonda gördükleri pisti Mardin'de görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Daha önce buz pistine gelmemiştim, çok eğlendim, çok güzeldi." diye konuştu.

Eda Atmış, ilk defa buz pistinde kaydığını, yarıyıl tatilinin çok eğlenceli geçtiğini aktardı.

"15 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli milli sporcu ve eğitmen Mert Vural, Belediye Başkan Vekili Yaman'ın çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olan buz pistinde 18 Ocak'tan bu yana günde 500'ü aşkın çocuğu ağırladıklarını söyledi.

Geçen yılın aynı döneminde bir ay süreyle hizmet veren pistte 11 bin 463 çocuğa ulaşıldığını aktaran Vural, "Mardin Valimizin çocuklara karne hediyesi olarak bu pistin açılışını gerçekleştirdik. Pistte günde 500'den fazla çocuğa eğitim veriyoruz. Bu yıl 15 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vural, geçen sene 13 olan seansı bu sene 15'e çıkardıklarını anlatarak, "Bayağı yoğunuz. Çocuklar mutlu, ebeveynler mutlu, bizler de çok mutluyuz." diye konuştu.

Köylerden, kırsal kesimden belediyeye ait servislerle çocuklarımızı getirerek, paten kaymayı öğrettiklerini aktaran Vural, "Çocuklar ilk defa buz pistiyle karşılıyorlar. Bunun yanı sıra geçen sene eğitim alan çocuklar da çok güzel kaymayı öğrenmiş. Ortam soğuk ama çocukların sıcaklığı ortamı ısıtıyor." dedi.